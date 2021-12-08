Японский производитель предоставил некоторые подсказки в пользу этой версии.

Toyota Prius навсегда вписана в историю, как первый массовый гибридный автомобиль. Пионерская модель Toyota хорошо служила производителю на протяжении многих лет, а в эру электрической мобильности у нее просто обязана появиться преемница и это произойдет уже в 2022 году, сообщает Autocar.

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Первое поколение Toyota Prius было выпущено в 1997 году, став первым гибридным автомобилем массового производства. Изначально хэтчбек необычной формы был доступен лишь в Японии, но через три года автомобиль был настроен для продажи во всем мире. Однако настоящую популярность Prius получил с выходом второго поколения модели в 2003 году. Toyota продала около 1,2 миллиона Prius второго поколения, при этом гибрид стал определенной культурной иконой для экологически настроенного человечества.

Prius продолжился еще в двух поколениях, после второго, а также дал жизнь другим гибридам в линейке Toyota, поделившись своей силовой установкой или технологией. Гибриды быстро распространилась на весь ассортимент и теперь доступны практически в каждом автомобиле в линейке Toyota.

В разговоре с Autocar, руководитель по продуктам и маркетингу Toyota Андреа Карлуччи отметил, что для компании Toyota эта модель “остается пионером электрификации” и “иконой, которая открыла путь к электрификации более 25 лет назад”. Что важнее, Карлуччи отметил, что Prius останется важным: “Prius должен сохранять свою роль, и мы сделаем все, чтобы он всегда оставался лидером с такими передовыми технологиями, поэтому, хотя я не могу раскрывать много, мы не хотим потерять нашу икону и работаем над переносом этой технологичности в будущее”.

Другими словами, в компании уже работают над следующим поколением Prius. А тот факт, что топ-менеджер обмолвился об этой модели, а также стандартном жизненном цикле современных автомобилей, можно ожидать появления пятой генерации Pruis уже в следующем году.

По предположению британского издания, следующий Prius будет иметь архитектуру Toyota E3. Платформа, разработанная специально для Европы, будет поддерживать электрические, гибридные и плагин-гибридные силовые установки.