Toyota, наконец, подтвердила, что таинственная гибридная модель, которую показали несколько дней назад, действительно является новым поколением Prius. Ее дебют запланирован на 16 ноября.

Новые тизеры раскрывают больше подробностей дизайна модели, включая агрессивные фары, немного похожие на недавно представленные модели Crown. Резкие линии графики светодиодных фар и динамические линии на капоте указывают на эмблему Toyota на носу, которая, вероятно, способствует отсутствию решетки радиатора.

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Профиль более утончен, чем в предыдущих поколениях Prius, сохраняя акцент на аэродинамике и стиле кузова с пятидверным фастбеком. Еще одна деталь, которую мы видим четче – это выраженные задние плечи и часть хвоста.

Было подтверждено также, что пятое поколение Toyota Prius будет гибридом, и компания описывает его как Hybrid Reborn. Эта модель всегда была пионером в сфере гибридных технологий, поэтому мы ожидаем, что инженеры Toyota еще больше повысят эффективность трансмиссии, добавив последние достижения по динамике движения и технологий безопасности.

Помимо обычного бензиново-электрического гибрида, который, скорее всего, будет предлагаться изначально, ходили слухи о водородно-электрическом гибриде, который появится в 2025 году. Последний может стать первой серийной моделью, которая будет использовать водородный двигатель Toyota ICE, хотя это не подтверждено автопроизводителем на данный момент.