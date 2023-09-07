Одним із менш відомих продуктів Subaru є Levorg, по суті, універсальна версія Impreza. Він існує з 2014 року та значною мірою обмежений японським ринком.

Модель першого покоління продавалася на деяких європейських ринках, у той час, як нинішній автомобіль, випущений у 2020 році, можна придбати у Новій Зеландії як WRX GT Wagon та в Австралії як WRX Sportwagon. Цей новий Levorg Layback призначений тільки для JDM, принаймні зараз.

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Напередодні офіційного дебюту автомобіля в Японії, Subaru заявила, що це буде позашляхова версія універсала. Тим не менш, ця нова похідна Layback в основному являє собою той же універсал з піднятою підвіскою та пластиковою обшивкою кузова. Нові стійки збільшили дорожній просвіт до 200 мм або на 55 мм більше, ніж раніше.

При довжині 4770 мм, ширині 1820 мм і висоті 1570 мм він на 15 мм довший, на 25 мм ширший і на 70 мм вищий, ніж звичайний Levorg. Вантажомісткість становить 561 літр. Універсал їздить на 18-дюймових колесах із всесезонними шинами 225/55 R18.

У рух його наводить 1,8-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 174 кінські сили і 300 ньютон-метрів крутного моменту. Ця потужність передається на систему Subaru Symmetrical AWD через варіатор Lineartronic. Залежно від ринку, Levorg також доступний з більшим 2,4-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 256 к.с., який також працює в парі з варіатором та повним приводом.

Levorg Layback 2024 року отримав систему EyeSight наступного покоління, оснащену ширококутною камерою як стандартне обладнання. Клієнти також отримують звукову систему Harman Kardon, 11,6-дюймовий тачскрин інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймовий цифровий дисплей водія. Крім того, власники мають можливість дистанційно керувати кондиціонером для попереднього охолодження салону автомобіля через програму для смартфона.