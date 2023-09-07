Одним из менее известных продуктов Subaru является Levorg, по сути, универсальная версия Impreza. Он существует с 2014 года и в значительной степени ограничен японским рынком.

Модель первого поколения продавалась на некоторых европейских рынках, в то время как нынешний автомобиль, выпущенный в 2020 году, можно приобрести в Новой Зеландии как WRX GT Wagon и Австралии как WRX Sportwagon. Этот новый Levorg Layback предназначен только для JDM, по крайней мере сейчас.

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В преддверии официального дебюта автомобиля в Японии, Subaru заявила, что это будет внедорожная версия универсала. Тем не менее, эта новая производная Layback в основном представляет собой тот же универсал с приподнятой подвеской и пластиковой обшивкой кузова. Новые стойки увеличили дорожный просвет до 200 мм или на 55 мм больше, чем раньше.

При длине 4770 мм, ширине 1820 мм и высоте 1570 мм он на 15 мм длиннее, на 25 мм шире и на 70 мм выше, чем обычный Levorg. Грузоемкость составляет 561 литр. Универсал ездит на 18-дюймовых колесах со всесезонными шинами 225/55 R18.

В движение его приводит 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 174 лошадиные силы и 300 ньютон-метров крутящего момента. Эта мощность передается на систему Subaru Symmetrical AWD через вариатор Lineartronic. В зависимости от рынка, Levorg также доступен с большим 2,4-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 256 л.с., который работает в паре с вариатором и полным приводом.

Levorg Layback 2024 получил систему EyeSight следующего поколения, оснащенную широкоугольной камерой как стандартное оборудование. Клиенты также получают звуковую систему Harman Kardon, 11,6-дюймовый тачскрин информационно развлекательной системы и 12,3-дюймовый цифровой дисплей водителя. Кроме того, владельцы имеют возможность дистанционно управлять кондиционером для предварительного охлаждения салона автомобиля через приложение для смартфона.