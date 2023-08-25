Компания рассказала об улучшенной модели, предназначенной для домашнего рынка.

Subaru представила обновленный кроссовер Forester для Японии. Плановый рестайлинг модель пятого поколения пережила всего несколько лет назад, поэтому изменения на этот раз скромны и касаются преимущественно электроники.

Читайте также: Subaru Forester из Европы – сколько стоит растаможить и удерживать

Облик остался нетронутым, как и линейка силовых агрегатов. Стоимость Subaru Forester на японском рынке начинается от 3069 тысяч иен, что в пересчете составляет 21 тысячу долларов. Для сравнения, в Украине прайс на Forester стартует от 34 тысячи долларов.

Среди изменений – новые настройки систем активной безопасности. В частности, улучшена система автоматического торможения при движении задним ходом, а сигнал при обнаружении помехи теперь подается более долгое время.

Все комплектации Subaru Forester для Японии по умолчанию поставляются с окрашенной в черный цвет антенной-плавником и спойлером на крыше, заимствованной у топовой версии STI Sport.

Исполнение X-Break и Advance получило электропривод двери багажника. Кроме того, в арсенал X-Break входят сиденья с электроприводом и регулировкой в восьми направлениях для водителя и переднего пассажира.

В моторную гамму входят двухлитровый оппозитный атмосферник мощностью 150 лошадиных сил и оппозитная турбочетверка 1.8 на 177 сил. Оба работают с вариатором Lineartronic и постоянным приводом.