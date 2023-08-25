Компанія розповіла про покращену модель, призначену для домашнього ринку.

Subaru представила оновлений кросовер Forester для Японії. Плановий рестайлінг модель п'ятого покоління пережила всього кілька років тому, а тому зміни цього разу скромні і стосуються переважно електроніки.

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Зовнішність залишилася недоторканою, як і лінійка силових агрегатів. Вартість Subaru Forester на японському ринку починається від 3069000 ієн, що в перерахунку становить 21 тисячу доларів. Для порівняння: в Україні прайс на Forester стартує від 34 тисяч доларів.

Серед змін – нові налаштування систем активної безпеки. Зокрема, покращено систему автоматичного гальмування під час руху заднім ходом, а сигнал при виявленні перешкоди тепер подається більш довгий час.

Всі комплектації Subaru Forester для Японії за замовчуванням поставляються з пофарбованою в чорний колір антеною-плавником і спойлером на даху, запозиченими у топової версії STI Sport.

Виконання X-Break та Advance отримали електропривод дверей багажника. Крім цього, в арсенал X-Break входять сидіння з електроприводом та регулюванням у восьми напрямках для водія та переднього пасажира.

У моторну гаму входять дволітровий опозитний «атмосферник» потужністю 150 кінських сил та опозитна «турбочетвірка» 1.8 на 177 сил. Обидва працюють з варіатором Lineartronic та постійним повним приводом.