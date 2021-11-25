В Україні спостерігається дефіцит нових автомобілів чекати черги іноді доводиться по півроку. Місця у черзі на купівлю нових авто почали перепродувати.

У зв'язку з нестачею мікрочіпів у світі виник дефіцит автомобілів, що призвів до багатомісячних черг на нові машини: в Україні ситуацією вирішили скористатися заповзятливі громадяни.

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На тлі затримок з постачанням нових автомобілів в Україні з'явилася категорія людей, які "стають у чергу" на покупку машин з метою потім продати своє місце в ній кінцевому покупцю. Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Він пояснив, що зараз черга на купівлю нового авто в Україні становить 4-7 місяців залежно від бренду та моделі. Підприємливі громадяни, за словами Назаренка, користуються цим за допомогою наступної схеми.

"Вони роблять передоплату на одне прізвище, наприклад, на Іванова. А потім, коли машина приходить, вони шукають покупця і пропонують йому заплатити додатково від її вартості 2 тисячі євро, щоб отримати авто без черги. Потім просять у дилера виписати договір купівлі-продажу , але вже не на Іванова, а на прізвище покупця", – пояснив схему Назаренка.

Гендиректор ВААІД зазначає, що автодилери обговорювали питання, як перешкодити такому бізнесу, але не дійшли рішення. Зрештою, для дилера такі посередники не є проблемою, адже зазвичай під час замовлення авто вони вносять передоплату.

Покупець, пояснює експерт, може сказати, що спочатку оформляв покупку на інше прізвище, оскільки купує авто у подарунок. Крім того, переоформити договір йому дозволяє закон про захист споживачів.