В Украине наблюдается дефицит новых автомобилей. Ждать очереди иногда приходится по полгода. Места в очереди на покупку новых авто начали перепродавать.

В связи с нехваткой микрочипов в мире возник дефицит автомобилей, что привело к многомесячным очередям ожидания новых машин: в Украине ситуацией решили воспользоваться предприимчивые граждане.

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На фоне задержек с поставками новых автомобилей в Украине появилась категория людей, которые "становятся в очередь" на покупку машин с целью затем продать свое место в ней конечному покупателю. Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Он объяснил, что сейчас очередь на покупку нового авто в Украине составляет 4 – 7 месяцев в зависимости от бренда и модели. Предприимчивые граждане, по словам Назаренко, пользуются этим с помощью следующей схемы.

"Они делают предоплату на одну фамилию, например, Иванова. А потом, когда машина приходит, они ищут покупателя и предлагают ему заплатить дополнительно от ее стоимости 2 тысячи евро, чтобы получить авто без очереди. Затем просят у дилера выписать договор купли-продажи, но уже не на Иванова, а на фамилию покупателя", – объяснил схему Назаренко.

Гендиректор ВААИД отмечает, что автодилеры обсуждали вопрос, как помешать такому бизнесу, но не пришли к решению. В конце концов, для дилера такие посредники не являются проблемой, так как обычно во время заказа авто они вносят предоплату.

Покупатель, объясняет эксперт, может сказать, что изначально оформлял покупку на другую фамилию, поскольку покупает авто в подарок. Кроме того, переоформить договор ему позволяет закон о защите потребителей.