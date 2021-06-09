Дефіцит чіпів досяг свого піку і тепер ситуація буде поліпшуватися, заявили аналітики Goldman Sachs.

Найгірші часи глобальної нестачі чіпів незабаром можуть залишитися позаду. На думку головного економіста Goldman Sachs по азіатському регіону Ендрю Тілтона (Andrew Tilton), найгірші події на ринку напівпровідників відбуваються прямо зараз і далі ситуація почне виправлятися.

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"Наші аналітики вірять, що ми знаходимося в найгіршому періоді прямо зараз і спостерігаємо найбільші порушення з поставками в галузях на кшталт автомобілебудування, і ситуація буде поступово поліпшуватися в найближчі півроку", – заявляє фахівець однієї з найбільших в світі інвестиційних груп.

За його словами, останнім часом спостерігалося помітне погіршення в ланцюжках постачальників і затримки з поставками в Азії – в Японії, на Тайвані і в Південній Кореї, всі країни регіону, так чи інакше, щільно залучені у виробництво чіпів. Це вплинуло на багато секторів промисловості, включаючи виробництво автомобілів. Поки світ продовжує страждати від нестачі чіпів, що торкнулася всіх галузей – від виробництва тостерів і пральних машин до комп’ютерів та іншої електроніки і техніки.

За прогнозами аналітиків AlixPartners очікується, що тільки автоіндустрія втратить за 2021 рік доходів на суму 110 мільярдів доларів. Експерти компанії теж вважають, що виробництво машин найсильніше постраждало в другому кварталі, а в наступній половині року ситуація почне виправлятися.

Проте на думку Тілтона ситуацію як і раніше варто відстежувати в найближчі тижні і місяці, особливо якщо виникнуть додаткові збої в ланцюжках поставок. Наприклад на Тайвані, де зосереджена велика частина світового виробництва напівпровідників, спостерігається найгірша за 56 років посуха і тільки в неділю після проливного дощу влада зняла частину обмежень на використання води. Також острів постраждав через пандемію. Хоча протягом року рівень захворюваності залишався низьким, в травні ситуація помітно погіршилася, хоча серйозних перебоїв з виробництвом і постачаннями поки що вдалося уникнути.