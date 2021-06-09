Дефицит чипов достиг своего пика и теперь ситуация будет улучшаться, заявили аналитики Goldman Sachs.

Худшие времена глобальной нехватки чипов вскоре могут остаться позади. По мнению главного экономиста Goldman Sachs по азиатскому региону Эндрю Тилтона (Andrew Tilton), худшие события на рынке полупроводников происходят прямо сейчас и дальше ситуация начнет исправляться.

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"Наши аналитики верят, что мы находимся в худшем периоде прямо сейчас и наблюдаем наибольшие нарушения с поставками в отраслях вроде автомобилестроения, и ситуация будет постепенно улучшаться в ближайшие полгода", – заявляет специалист одной из крупнейших в мире инвестиционных групп.

По его словам, в последнее время наблюдалось заметное ухудшение в цепочках поставщиков и задержке с поставками в Азии: в Японии, на Тайване и в Южной Корее. Все страны региона, так или иначе, плотно вовлечены в производство чипов. Это повлияло на многие секторы промышленности, включая производство автомобилей. Пока мир продолжает страдать от нехватки чипов, что затронуло все отрасли – от производства тостеров и стиральных машин до компьютеров и другой электроники и техники.

По прогнозам аналитиков AlixPartners ожидается, что только автоиндустрия потеряет за 2021 год доходов на сумму 110 миллиардов долларов. Эксперты компании тоже считают, что производство машин сильно пострадало во втором квартале, а в следующей половине года ситуация начнет исправляться.

Однако по мнению Тилтона, ситуацию по-прежнему стоит отслеживать в ближайшие недели и месяцы, особенно если возникнут дополнительные сбои в цепочках поставок. Например, на Тайване, где сосредоточена большая часть мирового производства полупроводников, наблюдается худшая за 56 лет засуха и только в воскресенье после проливного дождя власти сняли часть ограничений на использование воды. Также остров пострадал из-за пандемии. Хотя в течение года уровень заболеваемости оставался низким, в мае ситуация заметно ухудшилась, хотя серьезных перебоев с производством и поставками пока удалось избежать.