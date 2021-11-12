За даними GM, постачання напівпровідникових виробів налагоджуються. Більшість складальних заводів компанії в Північній Америці знову працюють за нормальним графіком.

Компанія General Motors (GM) відчуває, як покращується ситуація з постачанням напівпровідникових виробів. Про це представник повідомив агентству Reuters. Зараз більшість складальних заводів GM у Північній Америці знову працюють на регулярній основі.

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"Фактично, перший тиждень листопада став першим випадком з лютого, коли жоден з наших складальних заводів у Північній Америці не простоював через брак мікросхем", - наводить джерело слова представника GM.

Як відомо, дефіцит напівпровідникових виробів, що вразив багато галузей, особливо помітно проявився в автомобілебудуванні. Багато автовиробників змушені призупиняти виробництво чи спрощувати комплектацію машин.

Прибуток GM у третьому кварталі виявився нижчим за очікування. Дався взнаки не тільки глобальний дефіцит напівпровідникової продукції, а й зростання цін на сировину. За оцінкою компанії ці фактори продовжать негативно впливати на показники до кінця 2022 року.