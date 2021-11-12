По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются. Большинство сборочных заводов компании в Северной Америке снова работают по нормальному графику.

Компания General Motors (GM) чувствует, как улучшается ситуация с поставкой полупроводниковых изделий. Об этом представитель сообщил агентству Reuters. Сейчас большинство сборочных заводов GM в Северной Америке снова работают на регулярной основе.

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“Фактически, первая неделя ноября стала первым случаем с февраля, когда ни один из наших сборочных заводов в Северной Америке не простаивал из-за нехватки микросхем”, – передает источник слова представителя GM.

Как известно, поразивший много отраслей дефицит полупроводниковых изделий особенно заметно проявился в автомобилестроении. Многие автопроизводители вынуждены приостанавливать производство или упрощать комплектацию машин.

Прибыль GM в третьем квартале оказалась ниже ожиданий. Сказался не только глобальный дефицит полупроводниковой продукции, но и рост цен на сырье. По оценке компании, эти факторы продолжат негативно влиять на показатели до конца 2022 года.