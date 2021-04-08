Нестача ресурсів на ринку пального в кінці квітня та на початку травня призведе до значного зростання цін. Експерти навіть бояться прогнозувати наскільки.

Ситуація, яка виникла з дефіцитом пального, має політичне коріння. Українська влада заблокувала роботу мережі автозаправних станцій Glusco. У відповідь головний інвестор цієї мережі, Proton Energy, перекрив поставки енергоресурсів в Україну, а це вже нестача більше 20%. Та, нажаль, є і інші причини що призведуть до дефіциту.

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"Проблемних позицій дві - дизельне паливо і скраплений газ. Хоча не все зрозуміло і з бензином. Головна причина - заминка в поставках "Роснафти", на частку якої в минулому році припало до 22% ринку зазначених палив. Була надія на швидку заміну Proton Energy, яка продавала ці ресурси з 2016 року, але на сьогодні ясності з новим трейдером немає і, ймовірно, не буде до наступного тижня. Мало того, несподівано зупинився білоруський "Нафтан". Поставки цього заводу в Україні невеликі, основний обсяг йде з Мозиря, але все ж.

На даний момент квітневий баланс по дизельному паливу сходиться за умови поставок по морю близько 150 тис. т. Багато це чи мало? Скажу так: за останні шість років такий місячний обсяг був лише одного разу - восени 2019 року. По зрідженому газу квітневий баланс насилу, але сходиться (а може мені дуже сильно хотілося, щоб він зійшовся). Тонких моментів багато, але шанс непогано пройти квітень є", - пише на своїй сторінці у соцмережі Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн

"А ось як ми будемо жити в травні, поки незрозуміло ... Ситуація ускладнюється пізньою весною, активізація польових робіт зміститься як раз на кінець квітня-початок травня, коли з ресурсами може трапитися ... оппа. До невизначеності з "Роснефтью" (170 тис. т) додасться плановий ремонт Мозирського НПЗ. Про нього було повідомлено на початку року і обсяг найбільшого постачальника тим самим зріже вдвічі (з 240 до 120 тис. т).

Також скажу про те, що до травня запаси дизпалива, яких нібито багато (але скільки ніхто не знає) і які обов'язково допоможуть пройти квітень, вичерпаються. І тепер ринку необхідно буде знайти ... 300 тис. т дизпалива (майже 50% балансу) і мінімум 40 тис. т скрапленого газу (25% ринку). Повірте, це багато", - зауважує Сергій Куюн.

"Всіх цікавить, а на скільки саме ціни можуть вирости. Не беруся прогнозувати. Це неможливо, коли є дефіцит. Влітку 2017 року ціна на скраплений газ зросла з 12 до 17 грн / л через брак всього 10% в балансі. У травні ж вона очевидно буде вище", – пише експерт.