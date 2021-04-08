Нехватка ресурсов на рынке топлива в конце апреля и начале мая приведет к значительному росту цен. Эксперты даже боятся прогнозировать насколько.

Ситуация, которая возникла с дефицитом горючего, имеет политические корни. Украинские власти заблокировали работу сети автозаправочных станций Glusco. В ответ главный инвестор этой сети, Proton Energy, перекрыл поставки энергоресурсов в Украину, а это уже нехватка более 20%. Но, к сожалению, есть и другие причины, которые приведут к дефициту.

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"Проблемных позиций две – дизельное топливо и сжиженный газ. Хотя не все понятно и с бензином. Главная причина – заминка в поставках "Роснефти", на долю которой в прошлом году пришлось до 22% рынка указанных топлив. Была надежда на быструю замену Proton Energy, которая продавала эти ресурсы с 2016 года, но на сегодня ясности с новым трейдером нет и, вероятно, не будет до следующей недели. Мало того, неожиданно остановился белорусский "Нафтан". Поставки этого завода в Украине небольшие, основной объем идет из Мозыря, но все же.

На данный момент апрельский баланс по дизельному топливу сходится при условии поставок по морю около 150 тыс. т. Много это или мало? Скажу так: за последние шесть лет такой месячный объем был лишь однажды – осенью 2019 года. По сжиженному газу апрельский баланс с трудом, но сходится (а может мне очень сильно хотелось, чтобы он сошелся). Тонких моментов много, но шанс неплохо пройти апрель есть", – пишет на своей странице в соцсети Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"А вот как мы будем жить в мае, пока непонятно... Ситуация осложняется поздней весной, активизация полевых работ сместится как раз на конец апреля–начало мая, когда с ресурсами может случиться... оппа. К неопределенности с "Роснефтью" (170 тыс. т) добавится плановый ремонт Мозырского НПЗ. О нем было сообщено в начале года и объем крупнейшего поставщика тем самым срежет вдвое (с 240 до 120 тыс. т).

Также скажу о том, что к маю запасы дизтоплива, которых якобы много (но сколько никто не знает) и которые обязательно помогут пройти апрель, иссякнут. И теперь рынку необходимо будет найти ... 300 тыс. т дизтоплива (почти 50% баланса) и минимум 40 тыс. т сжиженного газа (25% рынка). Поверьте, это много", – замечает Сергей Куюн.

"Всех интересует, а на сколько именно цены могут вырасти. Не берусь прогнозировать. Это невозможно, когда есть дефицит. Летом 2017 года цена на сжиженный газ выросла с 12 до 17 грн/л из-за нехватки всего 10% в балансе. В мае же она очевидно будет выше", – пишет эксперт.