У столиці вже спостерігається покращення ситуації з пальним.

У Києві почала налагоджуватися ситуація з наявністю пального на АЗС. Про це в коментарі "НВ.Бізнес" повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Очевидне покращення у столиці: до OKKO й WOG активно долучилась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ і дизель уже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає", — зазначив експерт.

Сергій Куюн також додав, що стабільна пропозиція бензину є на столичних АЗС ANP, газу і дизпального – на Avantage 7. "Останніми днями рух транспорту почав з’являтися на столичних АЗС Socar, Shell, UPG і навіть "Маршал", — каже експерт.

З його слів, по країні ситуація залишається неоднорідною. Порівняно непогана ситуація з наявністю пального на заході України, найгірше — на сході й частково — на півдні.

При цьому Куюн зазначив, що про вихід на заплановані обсяги постачання говорити ще зарано, озвучивши прогноз, що він може відбутися у липні цього року.

Ситуацію з постачанням бензину він назвав напруженою, оскільки європейську інфраструктуру орієнтовано на імпорт дизельного пального, а найближчі сусіди України – Польща, Молдова й Румунія — націлені на пріоритетне забезпечення внутрішнього попиту.