В столице уже наблюдается улучшение ситуации с топливом.

В Киеве начала налаживаться ситуация с наличием топлива на АЗС. Об этом в комментарии “НВ.Бизнес” сообщил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.

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“Очевидное улучшение в столице: к OKKO и WOG активно присоединилась сеть KLO, есть признаки жизни на AMIC. Газ и дизель уже попадаются без очередей, бензин надо поискать, а потом постоять. Но за бензином по 69 грн/л очередей нет”, – отметил эксперт.

Сергей Куюн также добавил, что стабильное предложение бензина есть на столичных АЗС ANP, газа и дизтоплива – на Avantage 7. “В последние дни движение транспорта начало появляться на столичных АЗС Socar, Shell, UPG и даже “Маршал”, – говорит эксперт.

По его словам, по стране ситуация остается неоднородной. Сравнительно неплохая ситуация с наличием топлива на Западе Украины, хуже всего – на Востоке и частично – на Юге.

При этом Куюн отметил, что о выходе на запланированные объемы поставок говорить еще рано, озвучив прогноз, что он может состояться в июле этого года.

Ситуацию с поставками бензина он назвал напряженной, поскольку европейская инфраструктура ориентирована на импорт дизельного топлива, а ближайшие соседи Украины – Польша, Молдова и Румыния – нацелены на приоритетное обеспечение внутреннего спроса.