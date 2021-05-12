Введення кабміном декларування роздрібних цін на пальне вже призвело до зростання прайсів у більшості великих мереж АЗС.

Роздрібні мережі АЗС з 11 на 12 травня підняли ціни на бензини і дизельне паливо в межах 0,10-1,2 грн за літр.

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Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини подорожчали на 1 грн за літр: А-92 - до 30,99 грн за літр, А-95 - до 31,99 грн за літр. У мережі "Маркет" бензини прайс зріс 1,2 грн за літр.

На 20 коп за літр бензини подорожчали на станціях UPG і "БРСМ-Нафта". Motto відкоригувала ціни всіх видів палива на 8-12 коп за літр.

Паливо в мережі Chipo подорожчало в середньому на 28-50 коп. за літр: А-92 - до 28,48 грн за літр, А-95 - до 29,48 грн за літр, ДТ - до 27,24 грн за літр.

Середня ціна по країні бензину А-92 5 травня становила 28,33 грн за літр, А-95 подорожчав до 29,34 грн за літр. Таким чином, середнє зростання цін за добу склав по Україні 24 коп. за літр.

Як повідомлялось, з сьогоднішнього дня в Україні вступила норма про декларування підвищення цін на паливо. Тепер автозаправні мережі при піднятті цін на паливо на 1% і більше зобов'язані попередньо (за 20 днів) декларувати це підвищення в Держпродпотребслужбі.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 11 по 12 травня, грн за літр: