Введение Кабмином декларирования розничных цен на топливо уже привело к росту предложения в большинстве крупных сетей АЗС.

Розничные сети АЗС с 11 на 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,10-1,2 грн за литр.

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Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины подорожали на 1 грн за литр А-92 – до 30,99 грн за литр, А-95 – до 31,99 грн за литр. В сети "Маркет" прайс на бензины вырос на 1,2 грн за литр.

На 20 коп за литр бензины подорожали на станциях UPG и "БРСМ-Нафта". Motto откорректировала цены всех видов топлива на 8-12 коп за литр.

Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 28-50 коп. за литр А-92 – до 28,48 грн за литр, А-95 – до 29,48 грн за литр, ДТ – до 27,24 грн за литр.

Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 28,33 грн за литр, А-95 подорожал до 29,34 грн за литр. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 24 коп. за литр.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине вступила в силу норма о декларировании повышения цен на топливо. Теперь автозаправочные сети при повышении цен на топливо на 1% и больше обязаны предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 12 мая, грн за литр: