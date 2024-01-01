Депутати готують збільшення штрафів для злісних порушників ПДР

У Верховній Раді було зареєстровано законопроект №12172, який стосується підвищення покарання для водіїв за порушення правил дорожнього руху. Він має на меті запровадити ідею "прогресивної шкали штрафів". Про це пише ПроМобільність.

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Утім, через те, що технічно й юридично запровадження "штрафних балів" є довготривалою ініціативою, депутати наразі пропонують ввести т.зв. "третю санкцію". Це суттєво спрощений механізм, за яким порушників-рецидивістів, які регулярно вчиняють порушення ПДР, будуть посилено штрафувати або позбавляти права керування. Про це повідомив співавтор закону, нардеп Олександр Горенюк.

Мета законопроєкту – зменшення кількості смертельних аварій, спричинених порушеннями, які стосуються:

проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах,

проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,

правил проїзду перехресть,

обгону та зустрічного роз'їзду.

Що ж пропонується цим законопроєктом:



Штраф за перше порушення протягом року залишається незмінним: 340 грн для порушення правил проїзду пішохідних переходів та ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах та 510 грн за проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил проїзду перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду.

У разі вчинення будь-якого із перелічених порушень вдруге протягом року штраф буде 1020 грн.

У разі вчинення будь-якого із перелічених порушень втретє протягом року штраф буде 2550 грн з позбавлення права керування від 6 місяців до 1 року.