Депутаты готовят увеличение штрафов для злостных нарушителей ПДД

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №12172, который касается повышения наказания для водителей за нарушение правил дорожного движения. Он имеет целью ввести идею "прогрессивной шкалы штрафов". Об этом пишет ПроМобильность.

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Впрочем, из-за того, что технически и юридически введение "штрафных баллов" является долговременной инициативой, депутаты пока предлагают ввести т.н. "третью санкцию". Это существенно упрощенный механизм, по которому нарушителей-рецидивистов, которые регулярно совершают нарушения ПДД, будут усиленно штрафовать или лишать права управления. Об этом сообщил соавтор закона, нардеп Александр Горенюк.

Цель законопроекта – уменьшение количества смертельных аварий, вызванных нарушениями, касающихся:

проезда пешеходных переходов, непредоставления преимущества пешеходам на нерегулируемых переходах,

проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика,

правил проезда перекрестков,

обгона и встречного разъезда.

Что же предлагается этим законопроектом:



Штраф за первое нарушение в течение года остается неизменным: 340 грн для нарушения правил проезда пешеходных переходов и непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и 510 грн за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил проезда перекрестков, обгона и встречного разъезда.

В случае совершения любого из перечисленных нарушений второй раз в течение года штраф будет 1020 грн.

В случае совершения любого из перечисленных нарушений в третий раз в течение года штраф будет 2550 грн с лишением права управления от 6 месяцев до 1 года.