Наразі процедура вилучення автомобілів є досить складною. Депутати пропонують її спростити та віддавати вилучені автомобілі армії, поліції та іншим державним структурам.

Народні депутати від правлячої партії ініціювали внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Зареєстровано відповідний законопроект №7382.

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Нардепи пропонують статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, крім передбачених покарань, доповнити таким текстом: в умовах правового режиму військового або надзвичайного стану керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння тягне за собою конфіскацію транспортного засобу для подальшої передачі на потреби підрозділів Збройних сил України, або Міністерства внутрішніх справ України, або Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за рішенням Кабінету Міністрів України, або уповноваженого ним органу державної влади).

Тут варто зауважити, що водій і власник транспортного засобу це не одне і те ж. Як буде побудована процедура у випадку, якщо водій керує транспортом, який йому не належить (наприклад, взятий у каршерінг), у законопроекті не визначено.

Як відомо, під час війни деякі глави військових адміністрацій вже вилучають автомобілі у водіїв, які керують ними у нетверезому стані.