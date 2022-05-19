Сейчас процедура изъятия автомобилей является достаточно сложной. Депутаты предлагают ее упростить и отдавать изъятые автомобили армии, полиции и другим государственным структурам.

Народные депутаты от правящей партии инициировали внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Зарегистрирован соответствующий законопроект №7382.

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Нардепы предлагают статью 130 Кодекса об административных правонарушениях, кроме предусмотренных наказаний, дополнить следующим текстом: в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет за собой конфискацию транспортного средства для дальнейшей передачи на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (по решению Кабинета Министров Украины, или уполномоченного им органа государственной власти).

Здесь стоит заметить, что водитель и владелец транспортного средства это не одно и то же. Как будет построена процедура в случае, если водитель управляет транспортом, который ему не принадлежит (например, взятый в каршеринг), в законопроекте не определено.

Как известно, во время войны некоторые главы военных администраций уже изымают автомобили у водителей, которые управляют ими в нетрезвом состоянии.