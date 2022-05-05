В Верховной Раде считают, что ситуация с дефицитом топлива может улучшится с середины мая, благодаря налаживанию ритмичных поставок из Европы.

“Идет ресурс, который уже законтрактован. Поэтому ожидается, что с середины мая будет улучшаться ситуация и эти очереди пройдут, и можно будет спокойно заправляться на АЗС”, – сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Напомним, что нынешняя ситуация на рынке топлива обусловлена несколькими факторами важнейшим из которых является госрегулирование цен. Депутат обратил внимание на вопрос либерализации ценового регулирования на рынке топлива. Он напомнил, что правительство уже приняло некоторые решения в этом направлении.

“Возможно, нужна будет дальнейшая либерализация, идет анализ этого вопроса. Министерство экономики и профильные ведомства занимаются этим вопросом”, – сказал депутат.