У Верховній Раді вважають, що ситуація із дефіцитом пального може покращиться із середини травня завдяки налагодженню ритмічних поставок із Європи.

“Іде ресурс, який уже законтрактований. Тому очікується, що із середини травня буде покращуватися ситуація і ці черги пройдуть, і можна буде спокійно заправлятися на АЗС”, - повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Нагадаємо, що нинішня ситуація на ринку пального зумовлена кількома факторами, найважливішим з яких є держрегулювання цін. Депутат звернув увагу на питання лібералізації цінового регулювання на ринку пального. Він нагадав, що уряд уже прийняв деякі рішення у цьому напрямку.

“Можливо, потрібна буде подальша лібералізація, йде аналіз цього питання. Міністерство економіки і профільні відомства займаються цим питанням”, - сказав депутат.