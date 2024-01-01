Депутати хочуть підвищити штрафи для перевізників

Депутати планують у кілька разів підвищити штрафи для перевізників, які відмовляють пільговикам у безкоштовному проїзді. Про це йде мова у законопроекті №13331 який вже направлено на розгляд профільного комітету, пише Укравтопром.

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Пропонується внести зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановити відповідальність за відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, або створення перешкод для безоплатного користування такими послугами та збільшити розмір штрафу за дане правопорушення.

Пропонований проектом розмір штрафу – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Передбачено, що за перше порушення штраф складатиме 1700 грн, а за друге та наступні протягом року – 3400 грн.

Зараз за таке порушення передбачено штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).