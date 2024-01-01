Депутаты хотят повысить штрафы для перевозчиков

Депутаты планируют в несколько раз повысить штрафы для перевозчиков, которые отказывают льготникам в бесплатном проезде. Об этом идет речь в законопроекте №13331 который уже направлен на рассмотрение профильного комитета, пишет Укравтопром.

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Предлагается внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми установить ответственность за отказ от перевозки граждан, которые имеют право на бесплатный проезд, или создание препятствий для бесплатного пользования такими услугами и увеличить размер штрафа за данное правонарушение.

Предлагаемый проектом размер штрафа – от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Предусмотрено, что за первое нарушение штраф будет составлять 1700 грн, а за второе и последующие в течение года – 3400 грн.

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).