Депутаты планируют увеличить штрафы за превышение скорости и убрать "плюс 20 км/ч"

26 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13314, который предлагает кардинально изменить механизм ответственности украинских автовладельцев за превышение скорости. Он вводит градацию штрафов в соответствии со степенью превышения скорости, а также снижает “нештафованный минимум” с 20 до 10 километров в час.

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“Наша задача – не наказать водителей, а заставить их задуматься над безопасностью. Безопасная скорость спасает жизни. И изменение отношения к этому начинается с четкого, справедливого и адекватного закона”, – прокомментировал инициативу один из авторов проекта Владимир Крейденко.

Какие нововведения предусмотрены в законопроекте?

Уменьшает “нештрафованный порог” с +20 км/ч до +10 км/ч

Повышает размеры штрафов

Вводит градацию штрафов (6 степеней), в соответствии со степенью опасности.

Что меняется?

Ответственность за превышение скорости начинается с более 10 км/ч. Штраф – 340 грн.

Вводится 6 степеней ответственности, в соответствии с уровнем превышения:

штраф за превышение на 10-20 км/ч составит 340 грн;

на 21-30 км/ч – 680 грн;

на 31-40 км/ч – 1360 грн;

на 41-60 км/ч – 1700 грн;

на 61-80 км/ч – 2720 грн;

на свыше 80 км/ч – 3400 грн.

Законопроект №13314 зарегистрирован в Верховной Раде. Чтобы стать Законом, ему необходимо пройти утверждение в профильном комитете, голосование в парламентском зале (два чтения), подпись спикера и Президента.