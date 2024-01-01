Укр
Ру

Депутаты планируют увеличить штрафы за превышение скорости и убрать "плюс 20 км/ч"

Штрафы за превышение скорости будут тем выше, чем больше водитель превысил установленный лимит.
Законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости - Auto24

ФОТО: МВД Украины|

Работа камер автофиксации нарушений ПДД

Сергей Матусяк
logo26 мая, 20:59
logo0
logo0 мин

26 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13314, который предлагает кардинально изменить механизм ответственности украинских автовладельцев за превышение скорости. Он вводит градацию штрафов в соответствии со степенью превышения скорости, а также снижает “нештафованный минимум” с 20 до 10 километров в час.

Также интересно штрафы за проезд на красный свет будут выписывать автоматически

“Наша задача – не наказать водителей, а заставить их задуматься над безопасностью. Безопасная скорость спасает жизни. И изменение отношения к этому начинается с четкого, справедливого и адекватного закона”, – прокомментировал инициативу один из авторов проекта Владимир Крейденко.

Какие нововведения предусмотрены в законопроекте?

  • Уменьшает “нештрафованный порог” с +20 км/ч до +10 км/ч
  • Повышает размеры штрафов
  • Вводит градацию штрафов (6 степеней), в соответствии со степенью опасности.

Что меняется?

Ответственность за превышение скорости начинается с более 10 км/ч. Штраф – 340 грн.
Вводится 6 степеней ответственности, в соответствии с уровнем превышения:

  • штраф за превышение на 10-20 км/ч составит 340 грн;
  • на 21-30 км/ч – 680 грн;
  • на 31-40 км/ч – 1360 грн;
  • на 41-60 км/ч – 1700 грн;
  • на 61-80 км/ч – 2720 грн;
  • на свыше 80 км/ч – 3400 грн.

Законопроект №13314 зарегистрирован в Верховной Раде. Чтобы стать Законом, ему необходимо пройти утверждение в профильном комитете, голосование в парламентском зале (два чтения), подпись спикера и Президента.

#Новости #Штрафы #Автофиксация нарушений ПДД #Полиция #Законодательство #Главные новости