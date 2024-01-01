Депутаты планируют увеличить штрафы за превышение скорости и убрать "плюс 20 км/ч"

ФОТО: МВД Украины|
Работа камер автофиксации нарушений ПДД
26 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13314, который предлагает кардинально изменить механизм ответственности украинских автовладельцев за превышение скорости. Он вводит градацию штрафов в соответствии со степенью превышения скорости, а также снижает “нештафованный минимум” с 20 до 10 километров в час.
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“Наша задача – не наказать водителей, а заставить их задуматься над безопасностью. Безопасная скорость спасает жизни. И изменение отношения к этому начинается с четкого, справедливого и адекватного закона”, – прокомментировал инициативу один из авторов проекта Владимир Крейденко.
Какие нововведения предусмотрены в законопроекте?
- Уменьшает “нештрафованный порог” с +20 км/ч до +10 км/ч
- Повышает размеры штрафов
- Вводит градацию штрафов (6 степеней), в соответствии со степенью опасности.
Что меняется?
Ответственность за превышение скорости начинается с более 10 км/ч. Штраф – 340 грн.
Вводится 6 степеней ответственности, в соответствии с уровнем превышения:
- штраф за превышение на 10-20 км/ч составит 340 грн;
- на 21-30 км/ч – 680 грн;
- на 31-40 км/ч – 1360 грн;
- на 41-60 км/ч – 1700 грн;
- на 61-80 км/ч – 2720 грн;
- на свыше 80 км/ч – 3400 грн.
Законопроект №13314 зарегистрирован в Верховной Раде. Чтобы стать Законом, ему необходимо пройти утверждение в профильном комитете, голосование в парламентском зале (два чтения), подпись спикера и Президента.