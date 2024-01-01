Депутати планують збільшити штрафи за перевищення швидкості та прибрати "плюс 20 км/год"

ФОТО: МВС України|
Робота камер автофіксації порушень ПДР
26 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який пропонує кардинально змінити механізм відповідальності українських автовласників за перевищення швидкості. Він запроваджує градацію штрафів відповідно до ступеня перевищення швидкості, а також знижує “нештафований мінімум” з 20 до 10 кілометрів на годину.
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“Наше завдання – не покарати водіїв, а змусити їх замислитися над безпекою. Безпечна швидкість рятує життя. І зміна ставлення до цього починається з чіткого, справедливого та адекватного закону”, – прокоментував ініціативу один з авторів проєкту Володимир Крейденко.
Які нововведення передбачені в законопроєкті?
- Зменшує “нештрафований поріг” з +20 км/год, до +10 км/год
- Підвищує розміри штрафів
- Запроваджує градацію штрафів (6 ступенів), відповідно до ступеня небезпеки.
Що змінюється?
Відповідальність за перевищення швидкості починається з понад 10 км/год. Штраф – 340 грн.
Запроваджується 6 ступенів відповідальності, відповідно до рівня перевищення:
- штраф за перевищення на 10-20 км/год становитиме 340 грн;
- на 21-30 км/год – 680 грн;
- на 31-40 км/год – 1360 грн;
- на 41-60 км/год – 1700 грн;
- на 61-80 км/год – 2720 грн;
- на понад 80 км/год – 3400 грн.
Законопроєкт №13314 зареєстровано у Верховній раді. Щоб стати Законом, йому необхідно пройти затвердження в профільному комітеті, голосування в парламентській залі (два читання), підпис спікера та Президента.