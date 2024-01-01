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Депутати планують збільшити штрафи за перевищення швидкості та прибрати "плюс 20 км/год"

Штрафи за перевищення швидкості будуть тим вищі, чим більше водій перевищив встановлений ліміт.
Законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості - Auto24

ФОТО: МВС України|

Робота камер автофіксації порушень ПДР

Сергій Матусяк
logo26 травня, 20:59
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26 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який пропонує кардинально змінити механізм відповідальності українських автовласників за перевищення швидкості. Він запроваджує градацію штрафів відповідно до ступеня перевищення швидкості, а також знижує “нештафований мінімум” з 20 до 10 кілометрів на годину.

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“Наше завдання – не покарати водіїв, а змусити їх замислитися над безпекою. Безпечна швидкість рятує життя. І зміна ставлення до цього починається з чіткого, справедливого та адекватного закону”, – прокоментував ініціативу один з авторів проєкту Володимир Крейденко.

Які нововведення передбачені в законопроєкті?

  • Зменшує “нештрафований поріг” з +20 км/год, до +10 км/год
  • Підвищує розміри штрафів
  • Запроваджує градацію штрафів (6 ступенів), відповідно до ступеня небезпеки.

Що змінюється?

Відповідальність за перевищення швидкості починається з понад 10 км/год. Штраф – 340 грн.
Запроваджується 6 ступенів відповідальності, відповідно до рівня перевищення:

  • штраф за перевищення на 10-20 км/год становитиме 340 грн;
  • на 21-30 км/год – 680 грн;
  • на 31-40 км/год – 1360 грн;
  • на 41-60 км/год – 1700 грн;
  • на 61-80 км/год – 2720 грн;
  • на понад 80 км/год – 3400 грн.

Законопроєкт №13314 зареєстровано у Верховній раді. Щоб стати Законом, йому необхідно пройти затвердження в профільному комітеті, голосування в парламентській залі (два читання), підпис спікера та Президента.

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