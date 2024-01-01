Штрафи за проїзд на червоне світло почнуть виписувати за допомогою камер

В Україні до кінця року камери фіксації порушень ПДР зможуть моніторити та штрафувати автовласників за проїзд на заборонений сигнал світлофора, повідомляє autogeek.com.ua.

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Начальниця відділу адміністрування системи автоматичної фіксації ДУ “Центр інфраструктури та технологій МВС” Ануш Білошицька зазначила, що наразі установа тестує та налаштовує комплекси автофіксації для можливості роботи з порушеннями проїзду на заборонений сигнал світлофора.

За її словами раніше встановлені у різних регіонах України комплекси фото та відео фіксації зможуть фіксувати нові види порушення. Нагадаємо, що зараз штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 510 грн.

Останній раз нові комплекси камер фото та відео фіксації на автомобільних дорогах країни були додані 24 березня. Мова йде про 40 нових комплексів фіксації. У поліції зазначають, що 36 з них запрацювали вперше в нових місцях та 4 прилади відновлять роботу.

Нагадаємо, що справа стосовно законності роботи дорожніх камер, за допомогою яких виписують штрафи власнику авто, а не водію, розглядається у Конституційному суді України вже понад чотири роки. Рішення по ній досі не винесено.