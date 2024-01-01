Штрафы за проезд на красный свет начнут выписывать с помощью камер

В Украине до конца года камеры фиксации нарушений ПДД смогут мониторить и штрафовать автовладельцев за проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает autogeek.com.ua.

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Начальница отдела администрирования системы автоматической фиксации ГУ “Центр инфраструктуры и технологий МВД” Ануш Билошицкая отметила, что сейчас учреждение тестирует и настраивает комплексы автофиксации для возможности работы с нарушениями проезда на запрещающий сигнал светофора.

По ее словам ранее установленные в разных регионах Украины комплексы фото и видео фиксации смогут фиксировать новые виды нарушения. Напомним, что сейчас штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 510 грн.

Последний раз новые комплексы камер фото и видео фиксации на автомобильных дорогах страны были добавлены 24 марта. Речь идет о 40 новых комплексах фиксации. В полиции отмечают, что 36 из них заработали впервые в новых местах и 4 прибора возобновят работу.

Напомним, что дело о законности работы дорожных камер, с помощью которых выписывают штрафы владельцу авто, а не водителю, рассматривается в Конституционном суде Украины уже более четырех лет. Решение по нему до сих пор не вынесено.