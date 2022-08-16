Сьогодні народні обранці відмовилася включати до порядку денного законопроект Кабміну про повернення акцизу на пальне.

Верховна Рада відмовилася включати до порядку денного урядовий законопроект №7668, згідно з яким повертається акциз на всі види пального, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у "телеграм-каналі" у вівторок.

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"Законопроект №7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні EUR100/1 тис. літрів не пройшов залу. Не включили до порядку денного", – написав депутат.

За його словами, включення законопроекту до порядку денного парламенту двічі набрало 218 голосів із необхідних 226.

Як повідомлялося, 14 серпня у Раді було зареєстровано урядовий законопроект "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу про ставки акцизного податку" (№7668), відповідно до якого встановлювався акциз на всі види пального у розмірі EUR100 на 1 тис. літрів.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков на брифінгу 15 серпня заявив, що очікує введення акцизу на пальне з 1 вересня або з 1 жовтня поточного року.

За його словами, через повернення акцизу українські водії втрачатимуть близько 2-3 млрд грн на місяць.