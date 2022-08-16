Сегодня народные избранники отказалась включать в повестку дня законопроект Кабмина о возвращении акциза на горючее.

Верховная Рада отказалась включать в повестку дня правительственный законопроект №7668, согласно которому возвращается акциз на все виды горючего, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в телеграм-канале во вторник.

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"Законопроект №7668 о возврате акцизного налога на топливо на уровне EUR100/1 тыс. литров не прошел зал. Не включили в повестку дня", – написал депутат.

По его словам, включение законопроекта в повестку дня парламента дважды набирало 218 голосов из необходимых 226.

Как сообщалось, 14 августа в Раде был зарегистрирован правительственный законопроект "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса о ставках акцизного налога" (№7668), согласно которому устанавливался акциз на все виды горючего в размере EUR100 на 1 тыс. литров.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге 15 августа заявил, что ожидает введения акциза на горючее с 1 сентября или с 1 октября текущего года.

По его словам, из-за возвращения акциза украинские водители потеряют около 2 – 3 млрд грн в месяц.