На сайті Верховної Ради з’явився законопроект, який регламентує фіксацію пробігу при кожній перереєстрації транспортного засобу.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту під номером 10173, прийняття такої ініціативи “сприятиме прозорості у питаннях відображення дійсного пробігу вживаних транспортних засобів”.

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Суть проекту полягає у тому, що електронні бази МВС міститимуть інформацію про показники одометра та зможуть надати таку інформацію потенційним покупцям. Законопроект не передбачає адміністративної або кримінальної відповідальності у разі “скручування” пробігу, заміни щитка приладів, виходу з ладу одометра, заходу “на другий круг”, відсутності або некоректного відображення показань пробігу.

Документом пропонується “закріпити в законодавстві норми щодо обов’язкової фіксації дійсного пробігу транспортного засобу при його реєстрації (перереєстрації), а також сприяти створенню підґрунтя для отримання фізичними та юридичними особами інформації за VIN кодом транспортного засобу до його ввезення на територію України”.