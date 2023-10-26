На сайте Верховной Рады появился законопроект, регламентирующий фиксацию пробега при каждой перерегистрации транспортного средства.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту под номером 10173, принятие такой инициативы "будет способствовать прозрачности в вопросах отражения действительного пробега б/у транспортных средств".

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Суть проекта состоит в том, что электронные базы МВД будут содержать информацию о показателях одометра и смогут предоставить такую информацию потенциальным покупателям. Законопроект не предусматривает административную или уголовную ответственность в случае "скручивания" пробега, замены щитка приборов, выхода из строя одометра, выхода "на второй круг", отсутствия или некорректного отображения показаний пробега.

Документом предлагается "закрепить в законодательстве нормы об обязательной фиксации действительного пробега транспортного средства при его регистрации (перерегистрации), а также содействовать созданию основы для получения физическими и юридическими лицами информации по VIN коду транспортного средства до его ввоза на территорию Украины".