Депутати пропонують підняти штрафи для водіїв

Законопроект №12172 вже понад рік розглядають у Верховній Раді. Автори документа пропонують суттєво збільшити штрафи за скоєння одного з наступних порушень:

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проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах,

проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,

проїзду перехресть,

обгону та зустрічного роз'їзду.

Штраф за перше порушення із цього списку пропонують встановити на рівні шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).

Повторне таке порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Наразі проект закону має статус “надано для ознайомлення”, який він отримав ще 06.11.2024. Проте існує ймовірність, що він може просунутись і бути винесеним на голосування у сесійній залі. Про значний прогрес у просуванні документа повідомляє кампанія "За безпечні дороги"