Депутаты опять предлагают поднять штрафы для водителей

Законопроект №12172 уже более года рассматривают в Верховной Раде. Авторы документа предлагают существенно увеличить штрафы за совершение одного из следующих нарушений:

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проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых переходах,

проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика,

проезда перекрестков,

обгона и встречного разъезда.

Штраф за первое нарушение из этого списка предлагают установить на уровне шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 грн).

Повторное такое нарушение в течение года влечет за собой наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Сейчас проект закона имеет статус “предоставлен для ознакомления”, который он получил еще 06.11.2024. Однако существует вероятность, что он может продвинуться и быть вынесенным на голосование в сессионном зале. О значительном прогрессе в продвижении документа сообщает кампания "За безопасные дороги"