Украинцы массово накапливают долги по штрафам за нарушение ПДД

Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 года по март 2025 - за время, которое было нужно на восстановление работы уязвимого к хакерским атакам единого реестра должников.

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Чаще всего украинцы попадают в реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД - 1,9 млн или 21,4% от общего количества. Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 млн. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета - 18% или 1,6 млн. Почти 75% всех долгов приходится на мужчин.

Топ причин долгов украинцев

Больше всего долгов зафиксировано на Днепропетровщине - 973 185 производств, что составляет 11% от общего количества. Следует Киев с 633 286 долгами (7%) и Харьковщина - 620 211 (7%). Значительные долги также имеют украинцы в Одесской области (525 210) и Донецкой области (521 062).