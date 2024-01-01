Українці масово накопичують борги за штрафи при порушенні ПДР

Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025 — за час, який був потрібний на відновлення роботи вразливого до хакерських єдиного реєстру боржників.

Читайте також: Українці стали значно рідше платити штрафи за порушення ПДР

Найчастіше українці потрапляють до реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР — 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості. Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення: понад 1,8 млн. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету — 18% або 1,6 млн. Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.

Топ причин боргів українців

Найбільше боргів зафіксовано на Дніпропетровщині — 973 185 проваджень, що складає 11% від загальної кількості. Наслідує Київ із 633 286 боргами (7%) та Харківщина — 620 211 (7%). Значні борги також мають українці на Одещині (525 210) та Донеччині (521 062).