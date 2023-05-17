Про необхідність створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів у стінах парламенту мова заходить не вперше. Зараз розробляються відповідні законодавчі ініціативи.

Про ідею створення запасів пального пише на своєму телеграм-каналі голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він вважає, що такий план потрібно було реалізувати вже давно. «Досить повільно, як на мій погляд – адже про необхідність їх створення вперше заговорили майже чверть століття (!!!) тому» - пише Гетманцев.

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Однак формування мінімальних запасів – це не просто про бажання чи небажання, це насамперед зобов’язання України дотримуватись Директиви Ради 2009/119/ЄС, і у світлі прискорення нашого євроінтеграційного руху питання набуває все більшої актуальності і гостроти.

На сьогодні продовжуються дискусії щодо критеріїв і параметрів формування МЗНН.

Нині вони пропонуються такими:

запаси повинні покривати мінімум 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання нафти і нафтопродуктів;

суб'єкти ринку (структури, які здійснюють виробництво, імпорт, переробку, продаж, транспортування, зберігання нафти і нафтопродуктів) створюють МЗНН на власних потужностях, зберігають їх на потужностях відповідальних зберігачів (власників резервуарів), формують банківську гарантію для фінансового забезпечення виконання зобов’язань;

заміна МЗНН здійснюється після спливу 50%, але не більше 70% строку зберігання / придатності.

Детально регламентується ознаки кризової ситуації на ринку нафтопродуктів і алгоритм дій у разі її настання, зокрема розкриття МЗНН.

Фактором ризики лишається ймовірність повітряних атак. Так після 24 лютого було знищено чимало нафтобаз де зберігалось пальне, зруйновані були і нафтопереробні заводи.