О необходимости создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в стенах парламента речь заходит не в первый раз. В настоящее время разрабатываются соответствующие законодательные инициативы.

Об идее создания запасов горючего пишет на своем телеграмм-канале председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Он считает, что подобный план нужно было реализовать уже давно. «Довольно медленно, как на мой взгляд – ведь о необходимости их создания впервые заговорили почти четверть века (!!!) назад» – пишет Гетманцев.

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Однако формирование минимальных запасов – это не просто о желании или нежелании, это прежде всего обязательство Украины соблюдать Директиву Совета 2009/119/ЕС, и в свете ускорения нашего евроинтеграционного движения вопрос приобретает все большую актуальность и остроту.

На сегодняшний день продолжаются дискуссии по критериям и параметрам формирования МЗНН.

В настоящее время они предлагаются такими:

запасы должны покрывать минимум 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов;

субъекты рынка (структуры, осуществляющие производство, импорт, переработку, продажу, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов) создают МЗНН на собственных мощностях, хранят их на мощностях ответственных хранителей (собственников резервуаров), формируют банковскую гарантию для финансового обеспечения выполнения обязательств вязань;

замена МЗНН осуществляется после истечения 50%, но не более 70% срока хранения/годности.

Детально регламентируется признаки кризисной ситуации на рынке нефтепродуктов и алгоритм действий в случае ее наступления, в частности, раскрытие МЗНН.

Фактором риска остается вероятность воздушных атак. Так после 24 февраля было уничтожено немало нефтебаз, где хранилось горючее, разрушены были и нефтеперерабатывающие заводы.