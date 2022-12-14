У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає дуже суттєве збільшення відповідальності власників авто за перевищення швидкості.

У 2023 році відповідальність за перевищення швидкості в Україні планують посилити, особливо в населених пунктах. У парламенті вже підготовлений відповідний законопроект №6214.

Читайте також: Депутати пропонують збільшити штраф за їзду без страховки до 8500 гривень

Якщо законопроект затвердять у парламенті, то відповідальність за перевищення швидкості буде такою:

Перевищення швидкості більш як на 20 км/год – штраф 340 грн (не змінюється)

(не змінюється) Перевищення більш як на 50 км/год, а у населених пунктах більш як на 30 км/год – штраф 1700 грн (не змінюється)

(не змінюється) Перевищення у населених пунктах більш як на 50 км/год – позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців .

. Перевищення у населених пунктах більш як на 70 км/год – позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року.

Зараз штраф за перевищення більш як на 20 км/год штраф складає 340 грн. Більш як на 50 км/год – 1700 грн.

Головна проблема законопроекту полягає у механізмі його реалізації відносно системи автофіксації. Річ у тому, що згідно з українським законодавством, винним у перевищенні швидкості, яке зафіксувала камера, є власник транспортного засобу (або належний користувач).

При цьому власник автомобіля може не перебувати в момент порушення в автомобілі. Щобільше, він взагалі може не мати посвідчення водія. Позбавити його права керування у такому випадку буде проблематично. Особливо враховуючи, що правопорушення скоїв не він.

Аналогічне питання виникає і до автомобілів, зареєстрованих на юридичних осіб. У такому випадку, за українським законодавством, відповідальність несе директор підприємства, який також може не мати посвідчення водія.

Окреме питання виникає відносно водіїв-іноземців на машинах з іноземною реєстрацією (штрафи з камер надходять до прикордонної служби). Механізм позбавлення права керування для іноземців також не визначений.

Документ пройшов стадію обговорення у профільному комітеті та комітеті з питань бюджету. Наразі його рекомендовано до включення у порядок денний для голосування у сесійному залі.