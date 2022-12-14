В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное увеличение ответственности владельцев авто за превышение скорости.

В 2023 году ответственность за превышение скорости в Украине планируется ужесточить, особенно в населенных пунктах. В парламенте уже подготовлен соответствующий законопроект №6214 .

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Если законопроект будет утвержден в парламенте, то ответственность за превышение скорости будет такой:

Превышение скорости более чем на 20 км/ч – штраф 340 грн (не меняется)

(не меняется) Превышение более чем на 50 км/ч, а в населенных пунктах более чем на 30 км/ч – штраф 1700 грн (не меняется)

(не меняется) Превышение в населенных пунктах более чем на 50 км/ч – лишение права управления сроком от трех до шести месяцев .

. Превышение в населенных пунктах более чем на 70 км/ч – лишение права управления сроком от шести месяцев до одного года.

Сейчас штраф за превышение более чем на 20 км/ч составляет 340 грн. Более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Главная проблема законопроекта состоит в механизме его реализации в отношении системы автофиксации. Дело в том, что согласно украинскому законодательству, виновным в превышении скорости, зафиксированной камерой, является владелец транспортного средства (или надлежащий пользователь).

При этом владелец автомобиля может не находиться в момент нарушения в автомобиле. Более того, он вообще может не иметь водительского удостоверения. Лишить его права управления в таком случае будет проблематично. Особенно учитывая, что правонарушение совершил не он.

Аналогичный вопрос возникает и к автомобилям, зарегистрированным на юридических лиц. В таком случае, по украинскому законодательству, ответственность несет директор предприятия, который также может не иметь водительских “прав”.

Отдельный вопрос возникает в отношении водителей-иностранцев на машинах с иностранной регистрацией (штрафы с камер поступают в пограничную службу). Механизм лишения права управления для иностранцев также не определен.

Документ прошел стадию обсуждения в профильном комитете и комитете по бюджету. В настоящее время он рекомендован к включению в повестку дня для голосования в сессионном зале.