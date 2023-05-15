Штраф у розмірі 850 гривень пропонують накладати на пішоходів з дітьми, які подають приклад неправомірної поведінки.

В раді зареєстровано новий законопроект №9289.

Читайте також: За втрачені під час бойових дій авто депутати пропонують нульове розмитнення

В ньому йдеться про штраф у розмірі 850 гривень або громадські роботи на 20-40 годин для пішоходів-порушників правил дорожнього руху з дітьми до 16 років.

«Дитяча поведінка формується під впливом батьків, родичів, інших оточуючих осіб. Неправомірна поведінка старшої особи стає прикладом дитині для самостійного вчинення правопорушення. Порушення Правил дорожнього руху батьками чи іншими особами, які супроводжують дитину, призводить до вироблення у дітей навичок здійснювати аналогічні порушення, що в багатьох випадках має наслідком ДТП» - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Такий штраф діятиме у випадку, якщо порушення створило аварійну ситуацію.