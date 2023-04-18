У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким передбачається повернути нульове розмитнення для тих власників, у яких транспорт було вкрадено чи знищено через бойові дії.

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроект №9209 Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо надання податкових пільг особам, яким внаслідок бойових дій на території України було завдано шкоду у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів.

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Законопроектом пропонується доповнити перехідні положення Податкового кодексу новим пунктом та зазначити, що фізичні та юридичні особи, авто яких в період дії воєнного стану було знищено чи вкрадено через агресію РФ мають право на пільгове ввезення автівок у кількості, яка не перевищує кількості вкрадених\знищених авто за умови надання підтвердних документів.

Зокрема підтвердженням викрадення автівки слугуватиме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про викрадення транспортного засобу. При цьому зазначену заяву автовласник має подати не пізніше спливу одного місяця з моменту припинення бойових дій на відповідній території.

Підтвердити знищення автівки можна буде за допомогою витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про пошкодження транспортного засобу, яка була подана власником не пізніше одного місяця з моменту припинення бойових дій на відповідній території, а також звіту, акту чи висновку про оцінку, виконаний оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, яким встановлено, що транспортний засіб не підлягає відновленню.

Як відомо, нульове розмитнення авто в Україні було скасовано ще минулого року. Зазначена пільга була передбачена ухваленим парламентом змінами до податкового кодексу, однак опоненти зазначених змін наголошували на великих «втратах бюджету», а також використанням пільги для ввезення дорогих авто.