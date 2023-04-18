В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривается вернуть нулевое растаможивание для тех автовладельцев, у которых транспорт украден или уничтожен в результате боевых действий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9209 О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины о предоставлении налоговых льгот лицам, которым в результате боевых действий на территории Украины был причинен ущерб в виде угона или уничтожения транспортных средств.

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Законопроектом предлагается дополнить переходные положения Налогового кодекса новым пунктом и отметить, что физические и юридические лица, автомобили которых в период действия военного положения были уничтожены или украдены из-за агрессии РФ, имеют право на льготный ввоз автомобилей в количестве, не превышающем количество угнанных авто условия предоставления подтверждающих документов.

В частности, подтверждением угона автомобиля будет служить выписка из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца об угоне транспортного средства. При этом указанное заявление автовладелец должен подать не позже истечения одного месяца с момента прекращения боевых действий на соответствующей территории.

Подтвердить уничтожение автомобиля можно будет с помощью выписки из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца о повреждении транспортного средства, которое было подано владельцем не позднее истечения одного месяца с момента прекращения боевых действий на соответствующей территории, а также отчета, акта или выводе об оценке, выполненный оценщиком или экспертом в соответствии с законодательством, которым установлено, что транспортное средство не подлежит восстановлению.

Как известно, нулевая растаможка автомобилей в Украине была отменена еще в прошлом году. Указанная льгота была предусмотрена принятым парламентом изменениями в налоговый кодекс, однако оппоненты указанных изменений отмечали большие «потери бюджета», а также использование льготы для ввоза дорогих автомобилей.