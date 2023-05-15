Штраф в размере 850 гривен предлагают налагать на пешеходов с детьми, которые подают пример неправомерного поведения.

В совете зарегистрирован новый законопроект №9289.

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В нем говорится о штрафе в размере 850 гривен или общественных работах на 20-40 часов для пешеходов-нарушителей правил дорожного движения с детьми до 16 лет.

«Детское поведение формируется под влиянием родителей, родственников, других окружающих. Неправомерное поведение старшего лица становится примером для самостоятельного совершения правонарушения. Нарушение Правил дорожного движения родителями или другими лицами, сопровождающими ребенка, приводит к выработке у детей навыков совершать аналогичные нарушения, что во многих случаях чревато ДТП» - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Такой штраф будет действовать в случае, если нарушение создало аварийную ситуацию.