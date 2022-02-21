У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який збільшує у кілька разів штрафи для водіїв, хто системно порушує ПДР.

Законопроект під номером 7026-1 передбачає двократне збільшення штрафів для тих, хто скоїть від трьох до п’яти правопорушень протягом року. Якщо водій порушить від п’яти до десяти раз – сума штрафу зросте у п’ять разів. Якщо порушень буде більше ніж 10 – можуть позбавити водійських прав.

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"За систематичні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, порушення правил дорожнього руху, розмір штрафу, передбачений відповідною статтею цього Кодексу за таке правопорушення, збільшується від трьох до п’яти правопорушень у два рази, від п’яти до десяти – в п’ять разів, понад десять правопорушень – позбавлення права керування транспортними засобами на строк до двох років. Це положення застосовується до правопорушень, передбачених статтями 121, 121-1, 122, 123, 124, 124-1, 126, 130 цього Кодексу", – сказано у порівняльній таблиці до законопроекту.

Перелічені статті КУпАП покривають майже усі можливі правопорушення, включаючи перевищення швидкості та порушення правил паркування.

"Під систематичним правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порушення правил дорожнього руху розуміється вчинення трьох і більше таких протиправних дій протягом року", - сказано у документі.