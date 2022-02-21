В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, увеличивающий в несколько раз штрафы для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Законопроект под номером 7026-1 предусматривает увеличение двукратного увеличения штрафов для тех, кто совершит от трех до пяти правонарушений в течение года. Если водитель попадется от пяти до десяти раз – сумма штрафа вырастет в пять раз. Если нарушений будет больше 10 – могут лишить водительских прав.

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"За систематические правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, нарушение ПДД, размер штрафа, предусмотренный соответствующей статьей настоящего Кодекса за такое правонарушение, увеличивается от трех до пяти правонарушений в два раза, от пяти до десяти в пять раз, более десяти правонарушений – лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Это положение применяется к правонарушениям, предусмотренным статьями 121, 121-1, 122, 123, 124, 124-1, 126, 130 настоящего Кодекса", – говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Перечисленные статьи КУоАП покрывают почти все возможные правонарушения, включая превышение скорости и нарушение правил парковки.

"Под систематическим правонарушением в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и нарушением правил дорожного движения понимается совершение трех и более таких противоправных действий в течение года", – говорится в документе.