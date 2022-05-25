У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, покликаних посилити відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху.

Про це розповів заступник голови Комітету ВРУ з транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко під час круглого столу в "Укрінформі".

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Законопроект №7026-1 передбачає збільшення штрафів за систематичні порушення правил дорожнього руху.

"За систематичні порушення правил дорожнього руху розмір штрафу збільшується. Від трьох до п'яти правопорушень – удвічі, від п'яти до десяти – у п'ять, більше 10 разів – позбавлення права керування транспортним засобом строком до двох років. Під систематичним правопорушенням розуміється вчинення трьох та більше таких протиправних дій протягом року", – уточнив нардеп.

Своєю чергою, законопроект №6502 впроваджує облік штрафних балів у сфері дотримання безпеки дорожнього руху. Зокрема пропонується запровадити систему нарахування штрафних балів за порушення ПДР, зафіксованих не в автоматичному режимі, що тягне за собою тимчасове призупинення дії посвідчення водія до моменту повторного проходження ним повторного курсу навчання за відповідними програмами та успішного складання теоретичного та практичного іспиту на знання ПДР.