В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, призванных усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.

Об этом рассказал заместитель главы Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко во время круглого стола в “Укринформе”.

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Законопроект № 7026-1 предусматривает увеличение штрафов за систематические нарушения правил дорожного движения.

“За систематические нарушения правил дорожного движения размер штрафа увеличивается. От трех до пяти правонарушений – вдвое, от пяти до десяти – в пять, более 10 раз – лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет. Под систематическим правонарушением понимается совершение трех и более таких противоправных действий в течение года”, – уточнил нардеп.

В свою очередь, законопроект № 6502 внедряет учет штрафных баллов в сфере соблюдения безопасности дорожного движения. В частности, предлагается ввести систему начисления штрафных баллов за нарушение ПДД, зафиксированных не в автоматическом режиме, что влечет за собой временное приостановление действия водительского удостоверения до момента повторного прохождения водителем повторного курса обучения по соответствующим программам и успешной сдачи теоретического и практического экзамена на знание ПДД.